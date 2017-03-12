Обезглавленный труп новорожденного младенца найден в Серове

Местные жители Серова обнаружили в городе труп новорожденного ребенка, об этом сообщает начальник пресс-службы ГУ МВД Свердловской области В. Н. Горелых.

В пятницу днем, 10 марта, в Серове одного из дворов жилого квартала прохожие обнаружили труп обезглавленного новорожденного. Мертвое тело ребенка находилось в сугробе около металлического гаража .





На место происшествия выехали эксперт-криминалист, оперативные сотрудники, кинолог со служебно-розыскной собакой. Проведены необходимые мероприятия: осмотр места ЧП, опрос людей, которые обнаружили труп.





Все сотрудники полиции ориентированы на установление личности найденного ребенка и его нерадивой матери. Экспертам предстоит выяснить причину гибели младенца. Местные жители предполагают, что к смерти новорожденного причастны собаки: на теле имеются следы от укусов животных.





По результатам судебно-медицинской экспертизы будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.