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Обезглавленный труп новорожденного младенца найден в Серове

12 марта 2017, 09:05Добавить новость
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Местные жители Серова обнаружили в городе труп новорожденного ребенка, об этом сообщает начальник пресс-службы ГУ МВД Свердловской области В. Н. Горелых. 

В пятницу днем, 10 марта, в Серове одного из дворов жилого квартала прохожие обнаружили труп обезглавленного новорожденного. Мертвое тело ребенка находилось в сугробе около металлического гаража .

На место происшествия выехали эксперт-криминалист, оперативные сотрудники, кинолог со служебно-розыскной собакой. Проведены необходимые мероприятия: осмотр места ЧП, опрос людей, которые обнаружили труп.

Все сотрудники полиции ориентированы на установление личности найденного ребенка и его нерадивой матери. Экспертам предстоит выяснить причину гибели младенца. Местные жители предполагают, что к смерти новорожденного причастны собаки: на теле имеются следы от укусов животных.

По результатам судебно-медицинской экспертизы будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. 

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