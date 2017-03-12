Очередное нападение бездомных собак на ребенка произошло в Ревде (ФОТО)

Автомобилисты из Ревды спасли 9-летнюю девочку от стаи бродячих собак, сообщает URA.RU.

11 марта в небольшом городке Свердловской области – Ревде – произошло очередное нападение бездомных псов на ребенка. Проезжавшие мимо автомобилисты увидели, как стая бездомных собак гоняет по сугробам девочку.





Мужчины из двух машин вышли из авто и помогли ребенку. Таким образом, удалось избежать возможной трагедии. Напомним, в последнее время в Ревде нападения бродячих псов на детей стали происходить чаще, потому что в городе не проводится отлов бездомных животных. Из-за этого собаки имеют возможность беспрепятственно бегать по улицам.





Местная жительница Светлана Романчук обратилась в администрацию с заявлением о проведении в городе отлова бродячих собак, на что ей 10 марта ответили:





Фото: URA.RU





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