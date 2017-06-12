19-летний тагильчанин пойдет под суд за нападение на пенсионера и несколько эпизодов грабежей

В Нижнем Тагиле в суд направлено уголовное дело в отношении 19-летнего жителя Северного поселка, который обвиняется в грабеже с применением насилия.

Установлено, что в апреле этого года в полицию позвонила женщина, которая сообщила, что в квартире по ул. 7 квартал произошла поножовщина. Выехавшие на место ЧП полицейские установили, что 19-летний мужчина, находясь в гостях у пенсионера, во время распития спиртных напитков захотел завладеть имуществом последнего. Молодой человек нанес пенсионеру несколько ударов и попытался похитить сотовый телефон. Хозяин квартиры достал из под дивана палку, к которой был примотан нож, и нанес злоумышленнику ранение в ногу. После этого пенсионер оказал ПМП пострадавшему и попросил соседку вызвать «скорую».





Следствие установило, что ранее молодой человек уже совершал хищение имущества из этой же квартиры. Тогда сумма ущерба составила 14 тыс. руб. Также установлено, что этот же субъект совершил кражу продуктов из магазина.





Подозреваемый признал свою вину полностью, сообщает МВД Свердловской области.