36 человек эвакуированы из-за пожара в многоквартирном доме в Екатеринбурге (ФОТО)

Прибывшие на место сотрудники МЧС эвакуировали 36 человек, среди которых восемь детей.



В горящей квартире никого не было, поэтому пожарные были вынуждены взломать дверь.



Соседи рассказали, что хозяев они не видели уже давно.



Квартиру, предположили жители подъезда, сдавали, но и квартиронанимателей никто не помнит.



В помещении горели диван и вещи на площади 3 кв.м. В пожаре погиб хомяк, он находился в стеклянном аквариуме.



Сейчас сотрудники дознания разыскивают хозяев квартиры и выясняют причины пожара.