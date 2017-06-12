36 человек эвакуированы из-за пожара в многоквартирном доме в Екатеринбурге (ФОТО)

В столице Урала в ночь на 12 июня в Железнодорожном районе горела квартира по улице Софьи Перовской.
Прибывшие на место сотрудники МЧС эвакуировали 36 человек, среди которых восемь детей.
В горящей квартире никого не было, поэтому пожарные были вынуждены взломать дверь.
Соседи рассказали, что хозяев они не видели уже давно.
Квартиру, предположили жители подъезда, сдавали, но и квартиронанимателей никто не помнит.
В помещении горели диван и вещи на площади 3 кв.м. В пожаре погиб хомяк, он находился в стеклянном аквариуме.
Сейчас сотрудники дознания разыскивают хозяев квартиры и выясняют причины пожара.
Фото: E1.ru