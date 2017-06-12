| регистрация
Новости Нижнего Тагила

36 человек эвакуированы из-за пожара в многоквартирном доме в Екатеринбурге (ФОТО)

12 июня 2017, 10:45Добавить новость
город,Екатеринбург,пожар,пожарные,полиция,проверка,происшествие,Россия,Свердловская область
В столице Урала в ночь на 12 июня в Железнодорожном районе горела квартира по улице Софьи Перовской.

Прибывшие на место сотрудники МЧС эвакуировали 36 человек, среди которых восемь детей.

В горящей квартире никого не было, поэтому пожарные были вынуждены взломать дверь.

Соседи рассказали, что хозяев они не видели уже давно.

Квартиру, предположили жители подъезда, сдавали, но и квартиронанимателей никто не помнит.

 

город,Екатеринбург,пожар,пожарные,полиция,проверка,происшествие,Россия,Свердловская областьгород,Екатеринбург,пожар,пожарные,полиция,проверка,происшествие,Россия,Свердловская областьгород,Екатеринбург,пожар,пожарные,полиция,проверка,происшествие,Россия,Свердловская область


В помещении горели диван и вещи на площади 3 кв.м. В пожаре погиб хомяк, он находился в стеклянном аквариуме.

Сейчас сотрудники дознания разыскивают хозяев квартиры и выясняют причины пожара.

 

город,Екатеринбург,пожар,пожарные,полиция,проверка,происшествие,Россия,Свердловская областьгород,Екатеринбург,пожар,пожарные,полиция,проверка,происшествие,Россия,Свердловская областьгород,Екатеринбург,пожар,пожарные,полиция,проверка,происшествие,Россия,Свердловская область
Фото: E1.ru
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
метки , , , , , , , ,
Тела двух пенсионеров были обнаружены на месте пожара в Екатеринбурге 1 мая, 09:45
81-летняя одинокая екатеринбурженка погибла в своей квартире из-за пожара (ФОТО) 7 марта, 08:00
Иномарка сгорела за одну минуту в Екатеринбурге (ФОТО, ВИДЕО) 20 ноября 2016, 09:30

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 273
Подписаться на новости