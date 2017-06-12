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Катер с пассажирами перевернулся на Плотинке в Екатеринбурге (ВИДЕО)

12 июня 2017, 10:15Добавить новость
авария,вода,Екатеринбург,Россия,Свердловская область,транспорт,лодка,Плотинка,катер
Вечером 11 июня в столице Урала произошло ЧП - на Плотинке перевернулся катер с пассажирами.

По всей видимости, судно перевернулось из-за резкого виража. Очевидцы видели, что люди выныривали из-под лодки. По всей видимости, судно перевернулось из-за резкого виража. Добавим, что на подобных катерах людей обычно катают за деньги.

На помощь к четырем пассажирам - двум девушкам и двум парням - пришли люди в спасательных жилетах, пишет E1.ru. По сообщению очевидцев, одна из девушек поранила палец, у нее текла кровь.

Прохожие, ставшие свидетелями инцидента, советовали пострадавшим дождаться хозяина аттракциона и потребовать компенсацию. Когда мужчина на дорогой иномарке приехал на место, он стал ругаться, а затем увез пассажиров. Катер стоит на причале, из него вычерпали воду.

 

Видео: E1.ru
© TagilCity.ru
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