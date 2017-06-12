| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Жительница Каменска-Уральского чуть не зарезала своего экс-супруга на почве былых обид

12 июня 2017, 09:00Добавить новость
Свердловская область,травма,уголовное дело,конфликт,нож,супруги,Каменск-Уральский

В минувшую пятницу, 9 июня, в больницу Каменска-Уральского был доставлен мужчина с проникающим ножевым ранением брюшной полости. Оказалось, что телесные повреждения ему причинила бывшая супруга.

Как пишет портал KU66.RU, медики сообщили в полицию о поступившем к ним мужчине с ножевым ранением. Правоохранители выдвинулись по месту жительства пострадавшего. Там они обнаружили кровавые следы, а вскоре установили подозреваемую. Ей оказалась бывшая супруга потерпевшего.

В злополучный вечер они совместно распивали алкоголь. Повздорили на почве былых обид, и женщина ударила ножом в живот своего экс-супруга.

Возбуждено уголовное дело по статье «Тяжкий вред здоровью». Интересно, что потерпевший от претензий в адрес бывшей жены отказался и пояснил, что упал на нож сам, когда был пьян. 

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
метки , , , , , ,
Житель Серова хвастался своим друзьям фотографиями мертвой подруги: через 40 минут его задержала полиция 26 мая, 14:00
Житель Нижнего Тагила может лишиться свободы за заведомо ложный донос 4 мая, 16:00
Житель Хакасии заколол кинжалом своего соседа по комнате в общежитии в Верхнем Тагиле 26 февраля, 13:05

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 166
Подписаться на новости