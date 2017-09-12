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Новости Нижнего Тагила

50-летняя женщина-водитель погибла в ДТП на трассе Екатеринбург-Серов (ФОТО)

12 сентября 2017, 10:00Добавить новость
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На 180-м километре трассы Екатеринбург-Серов в аварии погибла 50-летняя женщина. Она управляла автомобилем Hyundai Solaris.

Сообщается, что иномарку под управлением автоледи из-за высокой скорости вынесло на обочину, а после выкинуло в кювет. Автомобиль, добавим, попал в занос, передает E1.ru.

Водитель погибла на месте происшествия. В авто находился 56-летний пассажир. Он получил закрытую травму головы, сотрясение головного мозга и тупую травму живота. Его госпитализировали в больницу Кушвы.

 

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Фото: E1.ru 


Напомним, днём ранее близ Серова погиб водитель по причине высокой скорости.

 
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