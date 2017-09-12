50-летняя женщина-водитель погибла в ДТП на трассе Екатеринбург-Серов (ФОТО)

Сообщается, что иномарку под управлением автоледи из-за высокой скорости вынесло на обочину, а после выкинуло в кювет. Автомобиль, добавим, попал в занос, передает E1.ru.





Водитель погибла на месте происшествия. В авто находился 56-летний пассажир. Он получил закрытую травму головы, сотрясение головного мозга и тупую травму живота. Его госпитализировали в больницу Кушвы.

Фото: E1.ru



Напомним, днём ранее близ Серова погиб водитель по причине высокой скорости.