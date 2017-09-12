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Новости Нижнего Тагила

«Гринвич» и Южный автовокзал в Екатеринбурге эвакуировали из-за сообщений о бомбе (ФОТО)

12 сентября 2017, 11:30Добавить новость
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12 сентября ночью в Екатеринбурге были эвакуированы люди из ТЦ «Гринвич» и Южного автовокзала.

Причиной этому послужило сообщение о минировании объектов. Людей экстренно эвакуировали, на месте работали силовики и кинологи с собаками, пишет Е1.

В «Гринвиче» угроза теракта. Лучшее свидание в жизни... Прямо посреди фильма. Огонь! Люблю тебя Екат, берегите себя! -- поделился екатеринбуржец, оказавшийся в кинотеатре в торговом центре во время эвакуации.


Взрывного устройства обнаружено не было. Полиция работает над установлением личности звонившего.

Напомним, ранее подобный инцидент произошел в Омске. Были эвакуированы школа, торговый центр и администрация.


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Фото: Е1

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