«Гринвич» и Южный автовокзал в Екатеринбурге эвакуировали из-за сообщений о бомбе (ФОТО)

12 сентября ночью в Екатеринбурге были эвакуированы люди из ТЦ «Гринвич» и Южного автовокзала.

Причиной этому послужило сообщение о минировании объектов. Людей экстренно эвакуировали, на месте работали силовики и кинологи с собаками, пишет Е1.





В «Гринвиче» угроза теракта. Лучшее свидание в жизни... Прямо посреди фильма. Огонь! Люблю тебя Екат, берегите себя! -- поделился екатеринбуржец, оказавшийся в кинотеатре в торговом центре во время эвакуации.



Взрывного устройства обнаружено не было. Полиция работает над установлением личности звонившего.





Напомним, ранее подобный инцидент произошел в Омске. Были эвакуированы школа, торговый центр и администрация.







Фото: Е1