Иномарка и ГАЗель столкнулись в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Вечером 12 сентября в Нижнем Тагиле на улице Краснознаменной произошло столкновение Opel Astra и ГАЗели.

От удара иномарку вынесло с дороги. На место происшествия приехали полицейские и медики.

Данных о пострадавших пока не поступало, однако на месте работает автомобиль реанимации.





Врезалась прямо в газовые баллоны пассажирской газели. Стоит Нива ГАИ, 2 легковушки и реанимация с включенными маячками, походу есть пострадавшие, -- сообщила TagilCity.ru тагильчанка, находившаяся на месте происшествия.

В данный момент территория ДТП оцеплена сотрудниками ГИБДД.