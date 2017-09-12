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Новости Нижнего Тагила

Иномарка и ГАЗель столкнулись в Нижнем Тагиле (ФОТО)

12 сентября 2017, 21:15Добавить новость
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Вечером 12 сентября в Нижнем Тагиле на улице Краснознаменной произошло столкновение Opel Astra и ГАЗели.

От удара иномарку вынесло с дороги. На место происшествия приехали полицейские и медики.

 

Данных о пострадавших пока не поступало, однако на месте работает автомобиль реанимации.

Врезалась прямо в газовые баллоны пассажирской газели. Стоит Нива ГАИ, 2 легковушки и реанимация с включенными маячками, походу есть пострадавшие, -- сообщила TagilCity.ru тагильчанка, находившаяся на месте происшествия. 

 

В данный момент территория ДТП оцеплена сотрудниками ГИБДД.

 

 

 

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