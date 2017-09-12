Поджигатель «Космоса» в Екатеринбурге будет вынужден возместить ущерб

ККТ «Космос».

Администрация Екатеринбурга намерена взыскать деньги с виновника поджога ККТ «Космос» за повреждение здания. Напомним, 4 сентября 39-летний житель Ирбита поджег кинотеатр «Космос» в Екатеринбурге. От пожара пострадали входная группа, пожарная сигнализация и потолок.





Мужчине было предъявлено обвинение, за преступление поджигателю может грозить до 5 лет лишения свободы. После того, как суд вынесет решение, администрация Екатеринбурга намерена подать иск в адрес злоумышленника.





Сейчас ведутся ремонтные работы в здании кинотеатра. Предполагается, что в конце сентября «Космос» уже начнет свою работу. В администрации уральской столицы подсчитывают причиненный ущерб. Сумма будет определена до конца текущей недели, пишет Новый День.