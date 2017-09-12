Повар-гастарбайтер обвиняется в убийстве своего родственника в Екатеринбурге

Следственный отдел г. Екатеринбурга предъявил обвинение молодому человеку – гражданину одной из среднеазиатских республик. Он обвиняется в убийстве.

Как полагают следователи, ночью 13 мая 2017 года обвиняемый встретился со своим родственником 1993 года рождения у одного из домов в Екатеринбурге. Между молодыми людьми возник конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес несколько ударов ножом потерпевшему. От полученных ранений родственник скончался. После совершенного убийства преступник покинул Екатеринбург.

По факту обнаружения тела погибшего следствием было заведено уголовное дело. В ходе расследования они выяснили личность жертвы преступления. Были опрошены родственники и друзья погибшего. Вскоре оперативники напали на след предполагаемого преступника.

Злоумышленник был задержан 8 сентября 2017 года в Пензенской области. Мужчина признался в содеянном. Он пояснил, что неприязнь к родственнику появилась незадолго до преступления. Вскоре он встретился с ним для разговора, однако конфликт между ними окончился трагически для одного из них.

Сообщается, что до побега задержанный работал поваром в одном из кафе Екатеринбурга.

В данный момент обвиняемый находится под стражей. Расследование продолжается, сообщает Следственное Управление СК по Свердловской области.