Пьяные тагильчане поплыли за выпивкой на лодке и утонули

Трагедия произошла днем 11 сентября на Черноисточинском водохранилище.

10 сентября двое мужчин приехали из Нижнего Тагил к своему товарищу Дмитрию на базу отдыха Белогорская. Там их друг работает сторожем.

На следующий день, 11 сентября, у мужской компании закончилась выпивка. Тогда они решили поплыть за ней на моторной лодке в поселок Черноисточинск. На обратном пути из-за плохой погоды лодка перевернулась, и мужчины оказались в воде. Спастись удалось только Дмитрию, которого спас рыбак, находившийся неподалеку.

Как рассказал сам Дмитрий, вел лодку один из его друзей. Когда она перевернулась, Дмитрий пытался буксировать водный транспорт к берегу спереди, а товарищи толкали лодку сзади. Через какое-то время мужчина обнаружил, что его гости пропали. После этого он стал звать на помощь.

Как пишет ИА «Все новости», тела погибших были найдены 12 сентября. Их прибило к берегу течением.