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Новости Нижнего Тагила

Пьяные тагильчане поплыли за выпивкой на лодке и утонули

12 сентября 2017, 15:35Добавить новость
Нижний Тагил,база отдыха,Белогорская,Черноисточинск,утонувшие,смерть,алкоголь,лодка

Трагедия произошла днем 11 сентября на Черноисточинском водохранилище.

10 сентября двое мужчин приехали из Нижнего Тагил к своему товарищу Дмитрию на базу отдыха Белогорская. Там их друг работает сторожем.

 

На следующий день, 11 сентября, у мужской компании закончилась выпивка. Тогда они решили поплыть за ней на моторной лодке в поселок Черноисточинск. На обратном пути из-за плохой погоды лодка перевернулась, и мужчины оказались в воде. Спастись удалось только Дмитрию, которого спас рыбак, находившийся неподалеку.

 

Как рассказал сам Дмитрий, вел лодку один из его друзей. Когда она перевернулась, Дмитрий пытался буксировать водный транспорт к берегу спереди, а товарищи толкали лодку сзади. Через какое-то время мужчина обнаружил, что его гости пропали. После этого он стал звать на помощь.

 

Как пишет ИА «Все новости», тела погибших были найдены 12 сентября. Их прибило к берегу течением.

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