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Новости Нижнего Тагила

Судимый 9 раз житель Каменска-Уральского организовал у себя дома наркопритон

12 сентября 2017, 17:00Добавить новость
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Полиция Каменска-Уральского нагрянула в квартиру, на которую часто жаловались соседи.

Сотрудники обнаружили в жилом помещении четырех человек под действием наркотиков. Одним из наркоманов оказался хозяин злополучной квартиры.

 

Также полицейские изъяли несколько бутылок с неким веществом темного цвета, а также части растений.

Хозяин наркопритона был арестован на трое суток. Еще один из «посетителей» задержан на 7 дней. Также были оштрафованы на 5 тысяч рублей две женщины.

 

Как полагают следователи, хозяин предоставлял свою квартиру наркоманам для употребления запрещенных веществ с августа 2017 года. Сам собственник жилья был судим 9 раз, в основном за грабежи и кражи.

 

За организацию наркопритона мужчина может сесть в тюрьму на 4 года, пишет «Комсомольская Правда».

 

 
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