Шесть пациентов сбежали из закрытой лечебницы Первоуральска (ФОТО)

Утром 8 сентября из закрытого лечебного учреждения Первоуральска сбежали шесть пациентов в возрасте от 18 до 36 лет. Ориентировки на сбежавших были разосланы всем силовым подразделениям города. Трёх человек заметили в районе стрельбищ.



Прибывшие на место сотрудники полиции задержали мужчин 27, 31 и 36 лет. При обыске у пациентов были обнаружены несколько бытовых ножей. Пациентов вернули в лечебное учреждение. Поиски трёх молодых людей в возрасте 18 и 19 лет продолжаются, передаёт E1.ru.

Фото: E1.ru