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Новости Нижнего Тагила

Шесть пациентов сбежали из закрытой лечебницы Первоуральска (ФОТО)

12 сентября 2017, 06:05Добавить новость
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Из закрытого лечебного учреждения Первоуральска сбежали шесть пациентов. По информации полиции, половина пациентов задержаны и возвращены в лечебницу. На свободе остаются трое молодых людей.

Утром 8 сентября из закрытого лечебного учреждения Первоуральска сбежали шесть пациентов в возрасте от 18 до 36 лет. Ориентировки на сбежавших были разосланы всем силовым подразделениям города. Трёх человек заметили в районе стрельбищ.

Прибывшие на место сотрудники полиции задержали мужчин 27, 31 и 36 лет. При обыске у пациентов были обнаружены несколько бытовых ножей. Пациентов вернули в лечебное учреждение. Поиски трёх молодых людей в возрасте 18 и 19 лет продолжаются, передаёт E1.ru.


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Фото: E1.ru
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