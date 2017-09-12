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Новости Нижнего Тагила

Сотрудница завода в Краснотурьинске умерла по пути на работу

12 сентября 2017, 19:30Добавить новость
здоровье,проверка,происшествие,Свердловская область,смерть,Краснотурьинск,завод
Жительница Краснотурьинска неожиданно умерла на территории алюминиевого завода, не дойдя до своего рабочего места.

На территории одного из предприятий в Краснотурьинске скончалась работница. Инцидент произошел 11 сентября на Богословском алюминиевом заводе.

 

Женщина неожиданно упала, не дойдя до своего рабочего места. Она успела пройти пункт охраны, но до здания, где работала, так и не добралась.

 

Сейчас правоохранительными органами выясняются причины и обстоятельства смерти, пишет интернет-газета Znak.

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