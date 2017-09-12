Сотрудница завода в Краснотурьинске умерла по пути на работу

На территории одного из предприятий в Краснотурьинске скончалась работница. Инцидент произошел 11 сентября на Богословском алюминиевом заводе.

Женщина неожиданно упала, не дойдя до своего рабочего места. Она успела пройти пункт охраны, но до здания, где работала, так и не добралась.

Сейчас правоохранительными органами выясняются причины и обстоятельства смерти, пишет интернет-газета Znak.