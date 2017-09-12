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Новости Нижнего Тагила

Уроженка Екатеринбурга пострадала в ДТП во Вьетнаме (ФОТО)

12 сентября 2017, 07:00Добавить новость
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38-летняя уроженка Екатеринбурга Ирина Козлова накануне серьезно пострадала в ДТП во Вьетнаме. 

Родственники пострадавшей рассказали, что сначала думали, что у Ирины разбита голова. Однако все оказалось менее серьезно, чем могло быть. Сейчас Ирина пришла в сознание и идёт на поправку, пишет Znak.com.

Авария, добавим, произошла 6 сентября: во вьтенамской деревне Муйне столкнулись два мопеда. Женщина в тяжёлом состоянии поступила в госпиталь. Вместе с Ириной был малолетний ребенок. Сейчас друзья решают вопрос об его транспортировке в Россию, к родственникам.

Журналисты выяснили, что женщина окончила исторический факультет УрГУ 15 лет назад. Вскоре уехала в Москву, а позже стала путешествовать по миру.

 

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Фото: Znak.com 

Напомним, ранее в Турции в серьёзное ДТП попала жительница Екатеринбурга. Она поступила на лечение в столицу Урала некоторое время назад.
 
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