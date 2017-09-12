Уроженка Екатеринбурга пострадала в ДТП во Вьетнаме (ФОТО)

Родственники пострадавшей рассказали, что сначала думали, что у Ирины разбита голова. Однако все оказалось менее серьезно, чем могло быть. Сейчас Ирина пришла в сознание и идёт на поправку, пишет Znak.com.





Авария, добавим, произошла 6 сентября: во вьтенамской деревне Муйне столкнулись два мопеда. Женщина в тяжёлом состоянии поступила в госпиталь. Вместе с Ириной был малолетний ребенок. Сейчас друзья решают вопрос об его транспортировке в Россию, к родственникам.





Журналисты выяснили, что женщина окончила исторический факультет УрГУ 15 лет назад. Вскоре уехала в Москву, а позже стала путешествовать по миру.