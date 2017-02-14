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Новости Нижнего Тагила

Почти полсотни нарушений за три часа рейда были зафиксированы дорожной полицией Нижнего Тагила

14 февраля 2017, 08:15Добавить новость
ГИБДД,Нижний Тагил,нарушение ПДД,водители,пешеходы,перевозка детей,рейд
На прошлой неделе, 10 февраля, сотрудники дорожной полиции Нижнего Тагила провели рейд на пешеходных переходах города. За три часа работы инспекторы выявили почти пять десятков нарушений.  По точным подсчетам ОГИБДД, их было 46. Так, 30 раз автолюбители не предоставили пешеходам преимущество в движении. 8 раз нарушили сами пешеходы. Более того, два раз тагильчане были пойманы на неправильной перевозке детей. Помимо этого были зафиксированы иные нарушения, передает отделение пропаганды ГИБДД.

Отметим, что на борьбу с нарушителями правил дорожного движения вышли 15 нарядов и 36 сотрудников ГИБДД. Кроме того, на дорогах использовались возможности скрытого патрулирования.
© TagilCity.ru
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