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«Дом печати» и бургерная «Огонь» горели ночью в Екатеринбурге (ФОТО)

13 февраля 2017, 16:35Добавить новость
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Накануне ночью в Екатеринбурге произошел пожар в здании на улице Ленина. Огонь повредил кровлю здания и охватил площадь в 40 кв. м. Как пишет Znak, пострадала бургерная «Огонь», владелец заведения Андрей Фролов оценивает ущерб как «умеренный». Мужчина благодарит за помощь всех сотрудников заведения, в том числе и управляющую с фамилией Погорелова.

Да, такая вот у нее говорящая фамилия сегодня, но без нее мы бы не открылись вовремя, – пошутил бизнесмен на своей страничке в соцсетях.

В том же здании находится бар «Дом печати», в здании общепита было намечено несколько концертов ко Дню влюбленных. Как говорит арт-директор бара, мероприятия придется отменить.

Екатеринбург,пожар,дом печати,ущерб,погорельцы,бургерная,клуб

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Фото: Медиагруппа СОВА
© TagilCity.ru
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