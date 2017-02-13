«Дом печати» и бургерная «Огонь» горели ночью в Екатеринбурге (ФОТО)

Накануне ночью в Екатеринбурге произошел пожар в здании на улице Ленина. Огонь повредил кровлю здания и охватил площадь в 40 кв. м. Как пишет Znak, пострадала бургерная «Огонь», владелец заведения Андрей Фролов оценивает ущерб как «умеренный». Мужчина благодарит за помощь всех сотрудников заведения, в том числе и управляющую с фамилией Погорелова.
Да, такая вот у нее говорящая фамилия сегодня, но без нее мы бы не открылись вовремя, – пошутил бизнесмен на своей страничке в соцсетях.
В том же здании находится бар «Дом печати», в здании общепита было намечено несколько концертов ко Дню влюбленных. Как говорит арт-директор бара, мероприятия придется отменить.
Фото: Медиагруппа СОВА