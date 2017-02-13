Два дома сгорели в Черноисточинске под Нижним Тагилом (ФОТО)

В рядом стоящих домах проживали родственники – брат и сестра с семьёй. В 5 утра проснувшийся брат обнаружил открытый огонь около печи. Мужчина принёс из кухни бак с водой, однако воды оказалось недостаточно и огонь начал распространяться.



Дом быстро наполнился дымом и мужчина выбежал из него в том, чём был. Когда он выбегал из двора, услышал хлопок. Взорвавшийся газовый баллон на кухне увеличил площадь пожара.





Мужчина бросился в соседний дом спасать семью сестры. В это время раздался ещё один хлопок из гаража – взорвался бензобак автомобиля. Огонь перекинулся на крытый двор соседнего дома и выход из помещения оказался заблокирован. Семье пришлось покидать горящее строение через окно.

В тушении были задействованы 4 единицы техники, 12 человек личного состава и один доброволец. Пожар был потушен к 8:48, -- пояснили редакции TagilCity.ru в отделении надзорной деятельности Нижнего Тагила.

Ведётся проверка причин возгорания.