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Новости Нижнего Тагила

Два дома сгорели в Черноисточинске под Нижним Тагилом (ФОТО)

13 февраля 2017, 18:10Добавить новость
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8 февраля в посёлке Черноисточинский по улице Калинина сгорели два частных дома.

В рядом стоящих домах проживали родственники – брат и сестра с семьёй. В 5 утра проснувшийся брат обнаружил открытый огонь около печи. Мужчина принёс из кухни бак с водой, однако воды оказалось недостаточно и огонь начал распространяться.

Дом быстро наполнился дымом и мужчина выбежал из него в том, чём был. Когда он выбегал из двора, услышал хлопок. Взорвавшийся газовый баллон на кухне увеличил площадь пожара.

Мужчина бросился в соседний дом спасать семью сестры. В это время раздался ещё один хлопок из гаража – взорвался бензобак автомобиля. Огонь перекинулся на крытый двор соседнего дома и выход из помещения оказался заблокирован. Семье пришлось покидать горящее строение через окно.

 

Нижний Тагил,пожар,пожарные,возгорание,тушение пожаров,тушение,взрыв

 

В тушении были задействованы 4 единицы техники, 12 человек личного состава и один доброволец. Пожар был потушен к 8:48, -- пояснили редакции TagilCity.ru в отделении надзорной деятельности Нижнего Тагила.

 

Ведётся проверка причин возгорания.

 

Предполагаемая причина – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, -- отметили в отделении надзорной деятельности.

 

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© Екатерина Малых, TagilCity.ru
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