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Новости Нижнего Тагила

Мужчина сгорел при пожаре в пятиэтажном доме в поселке под Екатеринбургом

13 февраля 2017, 09:25Добавить новость
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Возгорание произошло 12 февраля около пяти часов вечера в поселке Двуреченск под Екатеринбургом. Горела квартира на последнем этаже пятиэтажки. Пожарные прибыли на место через 7 минут.

В подъезде было сильное задымление. Сразу же приступили к эвакуации людей из подъезда. Из-за дыма ничего не было видно. Когда добрались до очага возгорания, обнаружили в квартире тело мужчины, он был на сгоревшем диване. В комнате сильно оплавился потолок, окна, -- пояснили огнеборцы.


Как пишет Е1, причины возгорания еще не установлены, но по предварительной версии инцидент произошел из-за не потушенной сигареты. Погиб пенсионер – хозяин квартиры.

© TagilCity.ru
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