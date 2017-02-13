Мужчина сгорел при пожаре в пятиэтажном доме в поселке под Екатеринбургом

Возгорание произошло 12 февраля около пяти часов вечера в поселке Двуреченск под Екатеринбургом. Горела квартира на последнем этаже пятиэтажки. Пожарные прибыли на место через 7 минут.

В подъезде было сильное задымление. Сразу же приступили к эвакуации людей из подъезда. Из-за дыма ничего не было видно. Когда добрались до очага возгорания, обнаружили в квартире тело мужчины, он был на сгоревшем диване. В комнате сильно оплавился потолок, окна, -- пояснили огнеборцы.



Как пишет Е1, причины возгорания еще не установлены, но по предварительной версии инцидент произошел из-за не потушенной сигареты. Погиб пенсионер – хозяин квартиры.