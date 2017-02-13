Обрушение крана произошло в колёсо-бандажном цехе нижнетагильского металлургического комбината (ФОТО)

В результате поломки крана на участке бандажного стана никто не пострадал, производственная деятельность участка восстановлена, ведется расследование, которое назовет причины случившегося, -- прокомментировали это происшествие в пресс-службе предприятия в Нижнем Тагиле.

Это не первый случай падения крана в Нижнем Тагиле. В 2015 году на ГГМ упал башенный кран. Хотя во время падения крана никто не пострадал, позже, во время демонтажа остова крана, погиб один из рабочих.