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Новости Нижнего Тагила

Обрушение крана произошло в колёсо-бандажном цехе нижнетагильского металлургического комбината (ФОТО)

13 февраля 2017, 15:45Добавить новость
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В прошлую пятницу, 10 февраля, в одном из цехов «ЕВРАЗ НТМК» произошло обрушение — упал кран.

В результате поломки крана на участке бандажного стана никто не пострадал, производственная деятельность участка восстановлена, ведется расследование, которое назовет причины случившегося, -- прокомментировали это происшествие в пресс-службе предприятия в Нижнем Тагиле.

 

Это не первый случай падения крана в Нижнем Тагиле. В 2015 году на ГГМ упал башенный кран. Хотя во время падения крана никто не пострадал, позже, во время демонтажа остова крана, погиб один из рабочих. 

 

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Фото ИА «Все новости»
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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