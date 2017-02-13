Семья с ребенком в Невьянске осталась без жилья из-за свекрови

В Невьянске Свердловской области мужчина с женой и ребенком оказался практически на улице. Единственное жилье, куда мог придти мужчина – это квартира его матери, однако сейчас женщина не пускает его туда, сообщает ИА Регнум. Семья проживала в бараке, который должен пойти под снос. По программе переселения всем жителям дома предоставили альтернативное жилье, а семье молодого человека - нет. Причина в том, что мать мужчины была лишена родительских прав и получила новое жилье на себя и, по закону, ответственным квартиросъемщиком является она. Женщина, как пишет Регнум, к судьбе сына равнодушна.
Молодой человек с 12 лет находился в детдоме и планировал получить после выпуска жилье, которое полагается сиротам.
В администрации города молодому мужчине ответили, что у него есть комната, которая находится в квартире его матери, он может придти туда. При этом чиновники умолчали, что он вправе оспорить это, так как проживание с лицом, ранее лишённым родительских прав, невозможно согласно п.4 ст.8 федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот».
Мужчине удалось заселиться в квартиру матери, где он и проживал, обзавелся семьей и планировал улучшить жилищные условия, так как площадь, на которой проживает семья, не соответствует стандартам метража на всех членов семьи.
При расселении ключ от нового жилья получила его мать, мужчина остался на улице, так как в предыдущем жилье прописан не был и не числился в поквартирной карточке. Семьянин пытался отстаивать свои права в мэрии, но добиться ничего не смог. Вдобавок ко всему семьей заинтересовались органы опеки, которые хотят забрать ребенка из неблагополучных для проживания условий.
А вообще в этой истории поражает степень чёрствости чиновников и надзорных органов, которые явно не должным образом исполняют свои обязанности, так ещё и по-человечески повели себя по отношению к сироте и его проблемам, мягко говоря, недостойно. И если мы считаем, что живём в правовом государстве, то надо реализовывать элементарные права конкретного человека на деле, а не на бумаге в бравурных отчётах. И если права человека не будут защищать те, кому это положено, то этим займётся общественность. Мы этого так не оставим, -- сказали активисты общественной организации, которая взялась отстоять права молодой семьи.