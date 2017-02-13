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Новости Нижнего Тагила

Смерть мигранта в Екатеринбурге не связана с качеством работы врачей — Горздрав

13 февраля 2017, 18:30Добавить новость
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Горздрав Екатеринбурга опроверг информацию о вине врачей в гибели 28-летнего уроженца Таджикистана, сообщает «Наша газета». Ранее в СМИ появилась информация о том, что медики Екатеринбурга не оказали вовремя медицинскую помощь мужчине, который получил ножевое ранение в драке. Инцидент произошел в эти выходные: в ночь с 11 на 12 февраля. 

В 04:30 неизвестные привезли раненного в травмпункт. Он находился без сознания. Врачи начали оказывать первую медицинскую помощь и вызвали реанимационную бригаду, но ранение было смертельным: ножом была задета печень. Спасти мужчину оказалось невозможно, и он скончался, не приходя в сознание. 

Ранее в СМИ было сказано, что пострадавшего отказались принять из-за отсутствия документов. Специалисты Горздрава информацию опровергли. 
© TagilCity.ru
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