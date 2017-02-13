| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Восьмиклассник распылил перцовый баллончик в школьном туалете и попал в больницу в Нижнем Тагиле: в школе проведена эвакуация

13 февраля 2017, 18:40Добавить новость
больница,Нижний Тагил,происшествие,прокуратура,школа,школьники,Вагонка,газовый баллончик,школьник
Сегодня, 13 февраля, образовательный процесс в школе №7 Нижнего Тагила был прерван, когда восьмиклассник распылил газовый перцовый баллончик в школьном туалете. Во время этого инцидента пострадал один человек — сам распыливший баллончик школьник.

В первой половине дня, в утреннее время, молодой человек, учащийся школы,  в туалетной комнате распылил газовый баллончик. Образовательным учреждением были приняты меры по эвакуации учащихся на улицу. Преподаватели провели все соответствующие мероприятия по проветриванию и дезинфекции помещений, -- сообщила помощник прокурора Дзержинского района Анна Недопекина.

 

Единственным пострадавшим стал сам молодой человек. Школьный врач оказал ему первую помощь, затем подростка госпитализировали в одну из детских больниц Нижнего Тагила. Учащиеся с четвертого и третьего этажей были эвакуированы на первый. Занятия в этот день было решено больше не проводить.

 

Всего две недели назад в школу №7 уже приезжала прокурорская проверка. Тогда причиной такого внимания стало сообщение от одного из учеников об антисанитарии в школьной столовой. Сегодня стало известно, что выигравший тендер на питание школьников пищевой комбинат был привлечён к ответственности за подачу хлеба с плесенью.

© Денис Таратонов, TagilCity.ru
метки , , , , , , , ,
Школьник из Нижнего Тагила попал в реанимацию после пьянки в загородном лагере 2 февраля, 15:45 4
Началась прокурорская проверка в школе Нижнего Тагила, где детей кормили испорченными продуктами 1 февраля, 13:20
«Познакомлюсь с девушкой для интимных встреч»: 28-летний мужчина найден в числе подписчиков группы для подростков в Нижнем Тагиле (ФОТО) 23 января, 17:55 7

Lentainform

Загрузка...
Комментарии (1)
lubakupova 13.02.2017 19:16:17 #
Нарoд большинcтво продуктов на наших столах и в хoлодильнике зарa.жены невидимыми парaзи.тами. Защитите себя и свою семью, очиcтите организm от этой зарaзы, и вы увидите приятные изменения. Я вот oчистила oрганизм и у меня исчезли круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился aппетит, я стала высыпаться и меньше уcтавать, а так же иcчезли боли в голове и в cуставах, в общем я стала выглядеть моложе и здoровее. Вот почитайте чем грoзит пренебрежение oчи.щением - ссылка
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 199
Подписаться на новости