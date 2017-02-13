Восьмиклассник распылил перцовый баллончик в школьном туалете и попал в больницу в Нижнем Тагиле: в школе проведена эвакуация

В первой половине дня, в утреннее время, молодой человек, учащийся школы, в туалетной комнате распылил газовый баллончик. Образовательным учреждением были приняты меры по эвакуации учащихся на улицу. Преподаватели провели все соответствующие мероприятия по проветриванию и дезинфекции помещений, -- сообщила помощник прокурора Дзержинского района Анна Недопекина.

Единственным пострадавшим стал сам молодой человек. Школьный врач оказал ему первую помощь, затем подростка госпитализировали в одну из детских больниц Нижнего Тагила. Учащиеся с четвертого и третьего этажей были эвакуированы на первый. Занятия в этот день было решено больше не проводить.

Всего две недели назад в школу №7 уже приезжала прокурорская проверка. Тогда причиной такого внимания стало сообщение от одного из учеников об антисанитарии в школьной столовой. Сегодня стало известно, что выигравший тендер на питание школьников пищевой комбинат был привлечён к ответственности за подачу хлеба с плесенью.