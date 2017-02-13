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Новости Нижнего Тагила

Выезжавший от пединститута в Нижнем Тагиле ВАЗ-2113 столкнулся с Subaru (ВИДЕО)

13 февраля 2017, 20:15Добавить новость
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Сегодня, 13 февраля, неподалёку от НТГСПИ на улице Краснознамённой столкнулись ВАЗ-2113 и Subaru.
Авария произошла в 15:56, -- пояснили редакции TagilCity.ru в отделении пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

ВАЗ чёрного цвета выезжал с парковки пединститута, поворачивая в сторону центра города. Одновременно в сторону посёлка Старатель двигался автомобиль Subaru.

Столкновение получилось почти лобовым, -- рассказал очевидец происшествия.

 

У Subaru повреждена передняя часть кузова. Отечественный автомобиль получил деформацию передней части автомобиля и левого борта кузова.

О наличии пострадавших не сообщается. На месте дорожно-транспортного происшествия работали сотрудники ГИБДД. Причины аварии уточняются.

© Екатерина Малых, TagilCity.ru
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