Выезжавший от пединститута в Нижнем Тагиле ВАЗ-2113 столкнулся с Subaru (ВИДЕО)

Авария произошла в 15:56, -- пояснили редакции TagilCity.ru в отделении пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

ВАЗ чёрного цвета выезжал с парковки пединститута, поворачивая в сторону центра города. Одновременно в сторону посёлка Старатель двигался автомобиль Subaru.





Столкновение получилось почти лобовым, -- рассказал очевидец происшествия.

У Subaru повреждена передняя часть кузова. Отечественный автомобиль получил деформацию передней части автомобиля и левого борта кузова.





О наличии пострадавших не сообщается. На месте дорожно-транспортного происшествия работали сотрудники ГИБДД. Причины аварии уточняются.



