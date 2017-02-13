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Новости Нижнего Тагила

Задымление из-за перегревшегося кабеля произошло во Дворце ледового спорта в Нижнем Тагиле

13 февраля 2017, 11:55Добавить новость
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Вечером 12 февраля во Дворце ледового спорта в Нижнем Тагиле почувствовали запах дыма и горелой изоляции. Как оказалось, в помещении бывшей компрессорной произошли неполадки с электрокабелем. Были вызваны пожарные.

Происшествие случилось около 17 часов. В коридор административного корпуса из смежного здания стал поступать дым. Так как это произошло в крупном спортивном сооружении, по вызову отправили 19 пожарных и 9 единиц техники. Как рассказали во дворце, проблемы с кабелем возникли в помещении, где велись строительные работы:

 

В бывшей компрессорной работают строители — строят зал сухой разминки. Они ведут отделочные работы, а для этого надо обогревать стены. Поэтому они установили тепловую пушку, но, видимо, не рассчитали её мощность. Кабель у них не выдержал, разогрелся и задымился, -- рассказали сотрудники Дворца ледового спорта в Нижнем Тагиле.

 

Дым от перегревшегося кабеля попал в коридор административного корпуса. Практически сразу участок стройки был обесточен. Строительные работы временно приостановлены, во дворце идут различные проверки. На работе спортивного сооружения это происшествие никак не сказалось, эвакуация людей не потребовалась.

© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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