Житель Новосибирска задержан в Екатеринбурге с 3 кг наркотиков

Сотрудники национальной гвардии, патрулировавшие район города около озера Шарташ заметили подозрительного мужчину, стоявшего около автомобиля на территории лесополосы, сообщает Областная газета. При личном досмотре и проверке мужчина сильно нервничал и попытался избавиться от пакета, в котором позднее были обнаружены наркотики весом 800 г. Согласно документам, мужчина 35-ти лет прибыл в Екатеринбург из Новосибирской области.
Позднее при обыске квартиры задержанного было найдено еще около 2 кг наркотиков. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье, связанной с незаконными действиями с наркотиками.