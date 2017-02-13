| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Житель Новосибирска задержан в Екатеринбурге с 3 кг наркотиков

13 февраля 2017, 17:10Добавить новость
Екатеринбург,наркотики,новосибирск,задержание,досмотр,Росгвардия,обыск
Сотрудники национальной гвардии, патрулировавшие район города около озера Шарташ заметили подозрительного мужчину, стоявшего около автомобиля на территории лесополосы, сообщает Областная газета. При личном досмотре и проверке мужчина сильно нервничал и попытался избавиться от пакета, в котором позднее были обнаружены наркотики весом 800 г. Согласно документам, мужчина 35-ти лет прибыл в Екатеринбург из Новосибирской области. 

Позднее при обыске квартиры задержанного было найдено еще около 2 кг наркотиков. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье, связанной с незаконными действиями с наркотиками.
© TagilCity.ru
метки , , , , , ,
Более 34 тысяч доз синтетических наркотиков обнаружено при задержании преступной группы в Екатеринбурге 14 ноября 2016, 13:35
Жителя Екатеринбурга задержали со спайсом в трусах 3 февраля 2016, 15:30 4
Ранее судимый мужчина с наркотиками в варежках задержан на вокзале в Екатеринбурге 25 января, 15:00

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 38
Подписаться на новости