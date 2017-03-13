Пьяные бомжи подожгли частный дом на ул. Тагильской в Екатеринбурге (ФОТО)

Площадь возгорания составила 60 кв. м. В тушении огня приняли участие 7 огнеборцев и 2 единицы пожарной техники. Причина пожара будет установлена позже.

Очевидцы инцидента сообщили, что видели выбегавших из дома бомжей. На данной улице много пустующих домов, поэтому их облюбовали бездомные, которые уже не первый раз становятся виновниками возгорания.



