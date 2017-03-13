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Новости Нижнего Тагила

4 человека пострадали при столкновении 4 транспортных средств на Черноисточинском шоссе в Нижнем Тагиле (ФОТО)

13 марта 2017, 13:45Добавить новость
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В субботу, 11 марта, на Черноисточинском шоссе в Нижнем Тагиле произошло массовое ДТП с участием четырёх автомобилей.
По Черноисточинскому шоссе в Нижнем Тагиле со стороны улицы Бригадная в сторону улицы Челюскинцев двигался «ГАЗ-322132». У дома №20 он совершил наезд на стоящий «PEUGEOT», -- рассказали редакциии TagilCiyt.ru в ГИБДД.

От удара микроавтобус Peugeot врезался в стоящий впереди «УАЗ PATRIOT». Последний, в свою очередь, повредил «Daewoo Matiz».

За рулём «Daewoo Matiz» находилась женщина. Её автомобиль посекло осколками УАЗа.

В отделении пропаганды ГИБДД сообщили о травмировании в ДТП четырёх человек.

 

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  • водитель а/м «ГАЗ-322132» после оказания мед. помощи в ЦГБ № 3 с диагнозом: перелом 8 ребра отпущен домой.
  • водитель а/м «PEUGEOT» с диагнозом: ушиб поясничного отдела позвоночника отпущен домой после осмотра бригадой СМП.
  • пассажир а/м «PEUGEOT», женщина (1946 г.р.) с диагнозом: перелом правой стопы, гематома лба после оказания мед. помощи отпущена домой.
  • пассажир а/м «PEUGEOT», мужчина (1962 г.р.) с диагнозом: прелом 4 ребра справа после оказания мед. помощи в ЦГБ № 3 отпущен домой.

 

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© Екатерина Малых, TagilCity.ru
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