4 человека пострадали при столкновении 4 транспортных средств на Черноисточинском шоссе в Нижнем Тагиле (ФОТО)

По Черноисточинскому шоссе в Нижнем Тагиле со стороны улицы Бригадная в сторону улицы Челюскинцев двигался «ГАЗ-322132». У дома №20 он совершил наезд на стоящий «PEUGEOT», -- рассказали редакциии TagilCiyt.ru в ГИБДД.

За рулём «Daewoo Matiz» находилась женщина. Её автомобиль посекло осколками УАЗа.



В отделении пропаганды ГИБДД сообщили о травмировании в ДТП четырёх человек.