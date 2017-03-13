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Новости Нижнего Тагила

Цыгане устроили самосуд над нетрезвым виновником ДТП в Екатеринбурге (ФОТО, ВИДЕО)

13 марта 2017, 08:10Добавить новость
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Вечером в минувшую субботу, 11 марта, в столице Урала произошло ДТП, один из участников которого устроил самосуд.

Очевидцы рассказали, что виновника аварии избивали цыгане, которые пришли на подмогу своему товарищу. С места аварии были слышны крики и плач, пишет E1.ru.

Избитый мужчина был госпитализирован с травами различной степени тяжести и в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме него в аварии пострадал еще один человек. Обстоятельства ДТП выясняют специалисты. На месте работали сотрудники МЧС, скорой помощи и ГИБДД.

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Фото и видео: E1.ru

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