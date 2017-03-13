Цыгане устроили самосуд над нетрезвым виновником ДТП в Екатеринбурге (ФОТО, ВИДЕО)

Очевидцы рассказали, что виновника аварии избивали цыгане, которые пришли на подмогу своему товарищу. С места аварии были слышны крики и плач, пишет E1.ru.



Избитый мужчина был госпитализирован с травами различной степени тяжести и в состоянии алкогольного опьянения.



Кроме него в аварии пострадал еще один человек. Обстоятельства ДТП выясняют специалисты. На месте работали сотрудники МЧС, скорой помощи и ГИБДД.





Фото и видео: E1.ru