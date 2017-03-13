| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Два человека попали в больницу с отравлением угарным газом после пожара на ул. Космонавтов в Нижнем Тагиле

13 марта 2017, 13:06Добавить новость
Нижний Тагил,происшествие,Космонавтов,пожар,огонь,отравление,углекислый газ,сигарета,алкоголь
Ранним утром 12 марта в Нижнем Тагиле в многоэтажном доме по ул. Космонавтов произошел пожар в квартире на пятом этаже. Как пишут «Все новости», площадь возгорания составила 25 кв. м. Было задействовано 4 единицы пожарной техники и 10 единиц личного состава. Всего эвакуировано 25 жильцов, трое – по лестничным маршам.
 
Пожар в квартире произошел из-за непотушенной сигареты. Хозяин квартиры злоупотреблял спиртными напитками и уснул во время курения. Мужчина проснулся от едкого дыма, открыл окна, тем самым усилив горение, сообщил соседям о возгорании и сел ждать огнеборцев на лестничном пролете.
 
Пожарных вызвали жители дома. Хозяин квартиры не предпринимал попыток самостоятельно справиться с огнем. Двое жителей подъезда отправлены в больницу с сильным отравлением.
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
метки , , , , , , , ,
Мужчина погиб при пожаре на Вагонке в Нижнем Тагиле из-за непотушенной сигареты (ФОТО) 1 марта, 11:20
Распитие алкоголя и курение в нетрезвом виде предшествовали смертельному пожару в поселке Сухоложский в Нижнем Тагиле 23 января, 12:00
Нетрезвый мужчина погиб из-за не потушенной сигареты в пригороде Нижнего Тагила (ФОТО) 5 января, 14:45

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 4
Подписаться на новости