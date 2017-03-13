Двое человек пострадали в аварии по пути из Нижнего Тагила в Усть-Утку (ФОТО)

Вчера, 12 марта, на трассе «Нижний Тагил – Усть Утка» произошло ДТП, в котором пострадали двое пассажиров.
Сообщается, что это случилось на 18 километре автодороги.
При совершении разворота водитель на Mercedes Benz 223203 столкнулся с ВАЗ-21120. Русское авто следовало в попутном направлении.
В результате аварии пострадали 37-летний и 31-летний пассажиры ВАЗа. Обоим диагностировали ссадины, ушибы лица. Они были доставлены в ЦГБ №2, передает отделение пропаганды города.
Фото: ОГИБДД Нижнего Тагила