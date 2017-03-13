Двое человек пострадали в аварии по пути из Нижнего Тагила в Усть-Утку (ФОТО)

Сообщается, что это случилось на 18 километре автодороги.



При совершении разворота водитель на Mercedes Benz 223203 столкнулся с ВАЗ-21120. Русское авто следовало в попутном направлении.



В результате аварии пострадали 37-летний и 31-летний пассажиры ВАЗа. Обоим диагностировали ссадины, ушибы лица. Они были доставлены в ЦГБ №2, передает отделение пропаганды города.

Фото: ОГИБДД Нижнего Тагила