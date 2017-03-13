Екатеринбуржец не мог выбраться из горящей квартиры из-за решеток на окнах: помогли полицейские (ФОТО, ВИДЕО)

Горела квартира на втором этаже, на окнах были решетки и 45-летний житель не мог покинуть место пожара.

Полицейские, как пишет Е1, прибыли на место инцидента раньше пожарных и приняли решение спасать погорельца. Один из правоохранителей забрался на крышу патрульной машины и отогнул решетку.

Спасенный мужчина пребывал в шоковом состоянии и был госпитализирован. До приезда огнеборцев правоохранители эвакуировали всех жильцов горящего подъезда.



