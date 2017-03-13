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Новости Нижнего Тагила

Екатеринбуржец не мог выбраться из горящей квартиры из-за решеток на окнах: помогли полицейские (ФОТО, ВИДЕО)

13 марта 2017, 09:25Добавить новость
Екатеринбург,пожар,полиция,пожарные,задымление,спаситель,пострадавший
В минувшие выходные полицейские в Екатеринбурге спасли мужчину из горящей квартиры. Спасательную операцию сняли очевидцы и выложили видео в соцсети. Горела квартира на втором этаже, на окнах были решетки и 45-летний житель не мог покинуть место пожара. 
 
Полицейские, как пишет Е1, прибыли на место инцидента раньше пожарных и приняли решение спасать погорельца. Один из правоохранителей забрался на крышу патрульной машины и отогнул решетку. 
 
Спасенный мужчина пребывал в шоковом состоянии и был госпитализирован. До приезда огнеборцев правоохранители эвакуировали всех жильцов горящего подъезда. 

Екатеринбург,пожар,полиция,пожарные,задымление,спаситель,пострадавший

Фото, видео: E1.RU
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