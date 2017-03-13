| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Пешеход госпитализирован с серьезными травмами головы и переломом ноги после ночного ДТП в Нижнем Тагиле (ФОТО)

13 марта 2017, 16:15Добавить новость
Нижний Тагил,проспект Мира,пешеход,дтп,водитель,травмы,госпитализация
В Нижнем Тагиле пострадал пешеход-мужчина, который попал под колеса отечественного автомобиля, об этом сообщает ОГИБДД МУ МВД «Нижнетагильское». 12 марта ночью, в 02:15, на проспекте Мира в Нижнем Тагиле произошло ДТП с участием автомобиля «Лада Гранта», в котором пострадал человек. 

62-летний водитель, находившийся за рулем отечественного авто, допустил наезд на пешехода – 34-летнего мужчину, который пересекал дорогу в месте нерегулируемого перехода. 

Пешеход получил серьезные травмы головы и перелом костей голени, после чего был госпитализирован в травматологическое отделение городской больницы №1.

Нижний Тагил,проспект Мира,пешеход,дтп,водитель,травмы,госпитализация
Фото: Отделение пропаганды ОГИБДД
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
метки , , , , , ,
Шестилетний пешеход пострадал по вине водителя-пенсионера в Нижнем Тагиле 20 февраля, 14:40
Переходивший дорогу в неустановленном месте пешеход был сбит проезжающим автомобилем на трассе под Нижним Тагилом 16 января, 13:00
В Нижнем Тагиле мальчик 9 лет попал под колеса автомобиля «Хонда Фит», когда переходил дорогу в неустановленном месте (ФОТО) 8 ноября 2016, 12:00

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 126
Подписаться на новости