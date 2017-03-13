Подозреваемый в проникновении в квартиру через окно и изнасиловании свердловчанин предстанет перед судом

Верхотурским СК завершено следствие по уголовному делу в отношении 31-летнего ранее судимого жителя Новолялинского района. Мужчина обвиняется в проникновении в чужое жилище и изнасиловании. Как сообщает СК по Свердловской области, летом минувшего года мужчина проник через окно в квартиру и совершил насильственные действия сексуального характера. В тот день он был пьян. Как установлено следствием, потерпевшую мужчина заметил заранее. Некоторое время он наблюдал за ней через окно, а позже решил посягнуть на ее честь.
Обвиняемый изнасиловал потерпевшую, а затем покинул место преступления.
Осенью подозреваемого удалось задержать и заключить под стражу, сейчас он ожидает суда.