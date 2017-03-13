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Новости Нижнего Тагила

Подозреваемый в проникновении в квартиру через окно и изнасиловании свердловчанин предстанет перед судом

13 марта 2017, 11:55Добавить новость
Свердловская область,новая ляля,суд,уголовное дело,изнасилование,преступление,следственный комитет
Верхотурским СК завершено следствие по уголовному делу в отношении 31-летнего ранее судимого жителя Новолялинского района. Мужчина обвиняется в проникновении в чужое жилище и изнасиловании. Как сообщает СК по Свердловской области, летом минувшего года мужчина проник через окно в квартиру и совершил насильственные действия сексуального характера. В тот день он был пьян. Как установлено следствием, потерпевшую мужчина заметил заранее. Некоторое время он наблюдал за ней через окно, а позже решил посягнуть на ее честь.
 
Обвиняемый изнасиловал потерпевшую, а затем покинул место преступления.
 
Осенью подозреваемого удалось задержать и заключить под стражу, сейчас он ожидает суда. 
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