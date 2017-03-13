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Новости Нижнего Тагила

Прокуратура начала проверку по факту застрявших на колесе обозрения женщины с трехлетним ребенком в Верхней Пышме

13 марта 2017, 17:25Добавить новость
происшествие,Свердловская область,Верхняя Пышма,прокуратура,следственный комитет,проверка,колесо обозрения,алкогольное опьянение
Прокуратура Верхней Пышмы проводит проверку по факту происшествия на аттракционе «Колесо обозрения», произошедшем с малолетним ребенком и его матерью. Вечером 11 марта местная жительница 29 лет со своим ребенком пришли покататься на «Колесе обозрения», расположенном в Верхней Пышме.

Во время совершения обзорных кругов смотритель аттракциона отключил механизм, и колесо остановилось. Кабина, в которой находились мать с ребенком, находилась далеко от земли и спуститься самостоятельно они не могли.

Женщина вызвала сотрудников экстренной службы, которые и помогли спуститься матери с ребенком: колесо было запущено. Все это заняло один час, который женщина и малолетний ребенок провели на высоте.

При проведении медицинского освидетельствования было обнаружено, что в крови смотрителя аттракциона содержится 0,06 промилле алкоголя.

В дальнейшем прокуратура выяснит, были ли соблюдены законодательство и требования, регулирующие работу аттракциона.

По результатам проверки будет принято решение о передаче материалов дела в СКР. Тогда следователи будут выяснять причины и обстоятельства произошедшего ЧП.
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