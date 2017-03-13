| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Пропавшая модель из Екатеринбурга была задержана в Иордании за эскорт-услуги

13 марта 2017, 08:40Добавить новость
город,Екатеринбург,нарушение,полиция,проверка,Россия,Свердловская область,модель,эскорт,проституция
Некоторое время 21-летняя уроженка Екатеринбурга Мария Сазонова бесследно пропала в Бахрейне. Туда девушка уехала на Средний Восток на заработки. Стало известно, что модель задержали в Иордании.

Напомним, с 4 марта девушка перестала выходить на связь, рассказала ее мама Ирина. Известно, что в Бахрейне Мария работала в клубе барменом. Судя по данным со страницы Марии Сазоновой, девушка работает моделью в агентстве Creepy Sweets. В Свердловской области началась проверка по данному факту. Сотрудники уголовного розыска проверяют информацию через зарубежных коллег.

Оказалось, что в Иордании девушка оказывала эскорт-услуги. В скором времени ее отправят в Россию. Однако директор модельного агенства, где она работает, сказал, что увольнять модель не будут, пишет ТАСС.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
метки , , , , , , , , ,
Набитая наркотиками Lada была задержана в Екатеринбурге (ФОТО, ВИДЕО) 22 февраля, 08:10
395 мигрантов прописал у себя в квартире екатеринбуржец 10 февраля, 18:20
408 баночек крема известной марки попытался ввезти египтянин в аэропорту «Кольцово» в Екатеринбурге (ФОТО) 3 февраля, 15:20

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 23
Подписаться на новости