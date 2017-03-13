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Новости Нижнего Тагила

Следственный комитет проверит бездействие органов власти Ревды в отношении агрессивных бродячих собак

13 марта 2017, 10:30Добавить новость
Свердловская область,Ревда,бродячие собаки,отлов собак,собака,следственный комитет,проверка
Следственный комитет обратил внимание на бездействие чиновников Ревды, где бродячие собаки нападают на детей. Будет проведена проверка, пишет портал Ура.ру. Напомним, что в Ревде были неоднократно зафиксированы случаи нападения бродячих собак на детей на игровой площадке и по пути в школу.
 
В ходе проверки, будет установлено: в каком объеме выполняется отлов безнадзорных животных, какие меры принимаются для обеспечения безопасности горожан. 
 
Ранее жительнице Ревды на обращение в местную администрацию пришел ответ, что пока отлов собак производиться не будет, но тендер на отлов размещен на сайте госзакупок.
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