Следственный комитет проверит бездействие органов власти Ревды в отношении агрессивных бродячих собак

Следственный комитет обратил внимание на бездействие чиновников Ревды, где бродячие собаки нападают на детей. Будет проведена проверка, пишет портал Ура.ру. Напомним, что в Ревде были неоднократно зафиксированы случаи нападения бродячих собак на детей на игровой площадке и по пути в школу.
В ходе проверки, будет установлено: в каком объеме выполняется отлов безнадзорных животных, какие меры принимаются для обеспечения безопасности горожан.
Ранее жительнице Ревды на обращение в местную администрацию пришел ответ, что пока отлов собак производиться не будет, но тендер на отлов размещен на сайте госзакупок.