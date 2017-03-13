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Новости Нижнего Тагила

Свердловчанин нашел на железнодорожных путях самодельный пистолет (ФОТО)

13 марта 2017, 10:15Добавить новость
Свердловская область,богданович,полиция,самодельное оружие,находка,железная дорога,пистолет
Накануне в Богдановиче в полицию обратился местный житель, который сообщил, что обнаружил на ж/д путях самодельный пистолет. Оружие тут же было направлено на экспертизу, которая показала, что оно находится в рабочем состоянии. Пистолет направлен на утилизацию, сообщается на официальном сайте МВД по Свердловской области.
 
В соответствии с действующим законодательством, гражданам, сдавшим в полицию самодельное огнестрельное оружие, полагается денежное вознаграждение. 
 
За данный агрегат мужчина получил 3500 руб.
Свердловская область,богданович,полиция,самодельное оружие,находка,железная дорога,пистолет
Фото: ОМВД России по Богдановичскому району
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