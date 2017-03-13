Свердловчанин нашел на железнодорожных путях самодельный пистолет (ФОТО)

Оружие тут же было направлено на экспертизу, которая показала, что оно находится в рабочем состоянии. Пистолет направлен на утилизацию, сообщается на официальном сайте МВД по Свердловской области.

В соответствии с действующим законодательством, гражданам, сдавшим в полицию самодельное огнестрельное оружие, полагается денежное вознаграждение.

За данный агрегат мужчина получил 3500 руб.





Фото: ОМВД России по Богдановичскому району