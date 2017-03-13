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Новости Нижнего Тагила

Тагильчанин вышел из колонии и тут же ограбил пенсионерку на 1100 рублей: ему грозит до 10 лет лишения свободы

13 марта 2017, 16:00Добавить новость
Нижний Тагил,разбой,ограбление,пенсионерка,уголовное дело,полиция,задержание
В Нижнем Тагиле «по горячим следам» задержан мужчина, подозреваемый в разбойном нападении на 61-летнюю женщину, сообщает пресс-служба МУ МВД города.  Нижнетагильским полицейским при поддержке бойцов Росгвардии удалось разыскать и задержать ранее судимого за грабежи, кражи и угрозу убийства 29-летнего жителя Тагилстроевского района. 

Он подозревается в разбойном нападении на пенсионерку, которая обратилась с заявлением в полицию. Как рассказала потерпевшая, вечером на нее напал мужчина, угрожая ножом, отобрал сотовый телефон стоимостью 1 000 рублей и 100 рублей. К поимке преступника подключили кинолога с собакой по кличке «Матрешка». 

Пенсионерка вспомнила, что несколько лет назад видела напавшего на нее мужчину в подъезде своего дома. Был проведен поквартирный опрос. Личность грабителя установили, он был задержан. В этот день подозреваемый освободился из ИК-51 и находился в сильном алкогольном опьянении. При нем обнаружили похищенный телефон и деньги пенсионерки. 

За совершение разбоя в отношении женщины ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.
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