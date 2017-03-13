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Новости Нижнего Тагила

Водитель и две его пассажирки пострадали в тройной аварии на Вагонке в Нижнем Тагиле (ФОТО)

13 марта 2017, 16:30Добавить новость
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В результате ДТП на улице Ильича в Нижнем Тагиле пострадали водитель ВАЗ-2109 и 2 его пассажира, сообщает городской Отдел ГИБДД. Ночью 11 марта, в 00:05, 28-летний водитель ВАЗ-2109 при совершении обгона допустил столкновение с автомобилем Hyndai, водитель которого в это время совершал поворот налево.

Далее ВАЗ-2109 допустил наезд на припаркованный у проезжей части ВАЗ-21102. В результате ДТП пострадали все находившиеся в салоне авто виновника аварии.

Водитель получил перелом костей таза. Две 22-летние девушки-пассажиры ВАЗ также пострадали. У одной из них диагностирован ушиб мягких тканей лица, у другой – растяжение шейного отдела позвоночника.

Мужчина-водитель был госпитализирован, девушкам оказали первую медицинскую помощь и отпустили домой для продолжения амбулаторного лечения.

ГИБДД,Нижний Тагил,Ильича,дтп,авария,столкновение,нарушение ПДД,пострадавшие,госпитализация,травмыГИБДД,Нижний Тагил,Ильича,дтп,авария,столкновение,нарушение ПДД,пострадавшие,госпитализация,травмы
Фото: Отделение пропаганды ОГИБДД
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