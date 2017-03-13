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Новости Нижнего Тагила

Женщина с трехлетним ребенком на час застряли на колесе обозрения из-за пьяного свердловчанина

13 марта 2017, 10:35Добавить новость
Свердловская область,Верхняя Пышма,происшествие,колесо обозрения,МЧС,пьяный,алкогольное опьянение
Неприятный инцидент произошел накануне с 29-летней женщиной и ее трехлетним сыном. В парке аттракционов в Верхней Пышме пьяный смотритель забыл их на колесе обозрения. Как пишут «Вечерние ведомости», мужчина сначала надолго ушел по делам, а потом и вовсе выключил колесо, оставив женщину и ребенка замерзать на высоте, и исчез совсем. 
 
Женщина сначала пыталась звать на помощь, потом позвонила в МЧС. Спасатели, прибывшие на место инцидента, включили механизм и спустили на землю замерзших пленников. 
 
Позже виновник происшествия появился на рабочем месте в сильном алкогольном опьянении.
 
Женщина написала на любителя спиртного заявление в полицию.
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