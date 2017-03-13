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Новости Нижнего Тагила

Женщина в наркотическом опьянении похитила у подростка мобильный телефон в Свердловской области

13 марта 2017, 09:35Добавить новость
Свердловская область,Березовский,кража,воровка,полиция,мобильный телефон,подросток,происшествие,уголовное дело
В минувшие выходные в Березовском на пульт ЕДДС поступило сообщение о том, что неизвестная женщина совершила открытое хищение сотового телефона у несовершеннолетней. На место инцидента выехала оперетивно-следственная группа. В этот момент сержант ППС Артем Сысолятин, будучи на выходном, отправлялся на тренировку. Он заметил, как из подъезда выбежала женщина, а за ней подросток с криками о помощи.
 
Правоохранитель верно оценил ситуацию и бросился в погоню за подозреваемой. Полицейскому удалось задержать женщину до приезда коллег.
 
Злоумышленницей оказалась местная жителница 1992 г. р. Она уже была ранее судима, а накануне на нее завели уголовное дело за хищение медоборудования из кареты скорой помощи. На момент хищения женщина находилась в наркотическом опьянении. Возбуждено уголовное дело.
 
Артем Сысолятин, как сообщают на официальном сайте МВД по Свердловской области, будет поощрен руководством.
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