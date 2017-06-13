11-летний велосипедист попал в реанимацию после падения на него ветки дерева в посёлке Северный в Нижнем Тагиле

11 июня на ребёнка 2006 г.р. упала ветка дерева, в тот момент, когда он управлял велосипедом. Ребёнок был госпитализирован в Городскую больницу №1 Нижнего Тагила. Его состояние медики характеризуют как тяжёлое.
В настоящее время ребёнок находится в реанимации Городской больницы №1. Его состояние медики оценивают как тяжёлое. У мальчика диагностирован перелом свода черепа, -- сообщили журналистам TagilCity.ru источники, близкие к расследованию этого происшествия.
В настоящее время известно, что по факту инцидента проводится доследственная проверка. Ведётся сбор материалов, выясняются обстоятельства.