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Новости Нижнего Тагила

11-летний велосипедист попал в реанимацию после падения на него ветки дерева в посёлке Северный в Нижнем Тагиле

13 июня 2017, 12:05Добавить новость
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11 июня на ребёнка 2006 г.р. упала ветка дерева, в тот момент, когда он управлял велосипедом. Ребёнок был госпитализирован в Городскую больницу №1 Нижнего Тагила. Его состояние медики характеризуют как тяжёлое.

В настоящее время ребёнок находится в реанимации Городской больницы №1. Его состояние медики оценивают как тяжёлое. У мальчика диагностирован перелом свода черепа, -- сообщили журналистам TagilCity.ru источники, близкие к расследованию этого происшествия. 

 

В настоящее время известно, что по факту инцидента проводится доследственная проверка. Ведётся сбор материалов, выясняются обстоятельства.

© Павел Щербина, TagilCity.ru
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