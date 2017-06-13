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Новости Нижнего Тагила

Коза напала на женщину около ГДДЮТ в Нижнем Тагиле (ФОТО)

13 июня 2017, 17:05Добавить новость
безопасность,дети,дорога,животные,курьезы,насилие,Нижний Тагил,ГДДЮТ,ГДТЮ,Коза,нападение
Коза из стада напала на женщину неподалёку от ГДДЮТ на улице Красногвардейской в Нижнем Тагиле.
Сегодня утром была атакована и сбита с ног козой около ГДДЮТ. Коза резко отделилась от стада и сильно боднула в ногу, а нога зацепилась за рог. Я упала и попыталась освободить ногу. Коза в это время норовила боднуть вторым рогом. Я её сумкой отгоняла. Все опасаются собак бродячих, а тут ещё и козы. Во дворце летом дети, и, окажись на моем месте ребенок, ему бы досталось сильнее, -- рассказала редакции TagilCity.ru о произошедшем тагильчанка.

 

Женщина задаётся вопросом: почему животные ходят без пастуха и хозяина? В Городском дворце детско-юношеского творчества в Нижнем Тагиле сообщили, что эта проблема также их очень беспокоит.

 
У нас тут стадо баранов и стадо коз. Они съедают все цветы, которые выращивают дети. Сколько они у нас переели! Мы высадим, а они опять сожрут. Про многолетние цветы и говорить нечего. Стадо ходит по всем клумбам дворца. Это стихийное бедствие какое-то! -- подтвердила директор ГДДЮТ Михневич Оксана Васильевна.

 

С хозяином стада связывались уже и сотрудники ГДДЮТ, и правоохранительные органы Нижнего Тагила. Однако долгосрочного результата это не дало.

 
Мы знаем, кто это делает, но ничего с этим мужиком поделать не можем. Мы в устной форме обращались к участковым, те ходили к нему домой. Всё равно хватает только на один день. Бессовестный человек, ничего не понимает, -- поделилась проблемой директор.

 

Стадо из частного сектора терроризирует попадающих сюда прохожих.

 
Козы и бараны через дорогу ходят, а если рядом пройдёт человек, то они бодают. Единственное что их отпугнуло, это когда мы от клещей территорию обработали и то ненадолго хватило. Всё выветрилось, стадо снова вернулось, -- добавила Оксана Васильевна.

 

Пострадавшая тагильчанка планирует обратиться в полицию.

 
безопасность,дети,дорога,животные,курьезы,насилие,Нижний Тагил,ГДДЮТ,ГДТЮ,Коза,нападение
Фото: стадо на выпасе, Щербина Павел, 26 мая, 2017 г.
© Екатерина Малых, TagilCity.ru
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Комментарии (1)
Случайный Прохожий 13.06.2017 17:49:21 #
Вот проблему нашли...Если хозяин не смотрит за животными , то выбирайте себе любое мясо на шашлык в качестве компенсации , за веревку или в машину. Может поумнеют хозяева.. Сделайте себе вечер. Приятного аппетита !
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