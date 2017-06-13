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Новости Нижнего Тагила

Минивэн врезался в легковую иномарку на Новой Кушве в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

13 июня 2017, 22:15Добавить новость
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Сегодня, 13 июня, на улице Садоводов примерно в 16:00 произошло столкновение Honda Stepwgn и легковой иномарки.

Авария спровоцировала большой затор на дороге как со стороны центра Нижнего Тагила, так и со стороны Вагонки, -- сообщил очевидец.

 

У легковушки сильно замята правая часть кузова. Автомобиль Honda отделался повреждениями только передней части машины.

 

Есть пострадавшие. На месте аварии работала бригада скорой помощи, -- рассказал редакции TagilCity.ru проезжавший мимо тагильчанин.

 

Вероятно, имело место несоблюдение очерёдности проезда. Однако точную причину аварии будут устанавливать сотрудники ГИБДД. Официальные данные будут предоставлены позже.

 

© Екатерина Малых, TagilCity.ru
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