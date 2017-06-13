Минивэн врезался в легковую иномарку на Новой Кушве в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

Авария спровоцировала большой затор на дороге как со стороны центра Нижнего Тагила, так и со стороны Вагонки, -- сообщил очевидец.

У легковушки сильно замята правая часть кузова. Автомобиль Honda отделался повреждениями только передней части машины.

Есть пострадавшие. На месте аварии работала бригада скорой помощи, -- рассказал редакции TagilCity.ru проезжавший мимо тагильчанин.

Вероятно, имело место несоблюдение очерёдности проезда. Однако точную причину аварии будут устанавливать сотрудники ГИБДД. Официальные данные будут предоставлены позже.