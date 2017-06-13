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Новости Нижнего Тагила

Новые следы потерявшегося 4-летнего мальчика найдены волонтерами за болотом под Рефтинским

13 июня 2017, 14:10Добавить новость
Свердловская область,водохранилище,Рефтинский,мальчик,розыск,ребенок,полиция,МЧС,волонтеры

Поиски мальчика продолжаются уже 4-ый день.

Уже 4-ый день работники МЧС и волонтеры пытаются найти у Рефтинского водохранилища 4-летнего Диму. Напомним, что вечером 12 июня поиск был приостановлен из-за ухудшения погодных условий.

 

Сегодня стало известно, что волонтерам удалось найти новые следы мальчика. Данную информацию сейчас проверяют сотрудники МЧС, сообщает E1.ru.

 

Следы были найдены за болотом. В этом месте раньше вели поисковые работы водолазы. По словам куратора операции со стороны поискового отряда «Лиза Алерт», вдоль берегов Рефтинского водохранилища будет пущена лодка. Также зона поисков была увеличена 4 км.

© TagilCity.ru
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