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Новости Нижнего Тагила

Поиски 4-летнего Димы на Рефтинском водохранилище приостановлены из-за дождя

13 июня 2017, 09:50Добавить новость
полиция,происшествие,ребенок,Свердловская область,Рефтинское,поиск,розыск

Операция по поиску пропавшего на Рефтинском водохранилище 4-летнего Димы была приостановлена вечером 12 июня из-за погодных условий. 

Об этом сообщил официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. С наступлением рассвета поисковая операция должна продолжиться, пишет Е1. Напомним, накануне родителей ребенка повторно проверили на полиграфе.

Валерий Горелых подчеркнул, что в интернете появилось множество фейков, которые сообщают, что ребенок нашелся. Это неправда, Дима все еще не найден. 

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