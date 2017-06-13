Родителей пропавшего под Рефтинским водохранилищем мальчика повторно проверяют на детекторе лжи

Так, родители мальчика прошли повторную проверку на полиграфе,сообщает Ekburg.tv. По словам представителя ГУ МВД по региону Валерия Горелых, они ведут себя относительно спокойно.



Сообщается, что вечером одну из поисковых групп напугал медведь, он встал на дыбы перед людьми. В связи с этим теперь до поисков не допускаются дети и женщины. Их силы используют там, где встреча с опасным животным исключена.



Также поисковики нашли рыбаков, которые видели мальчика. Мужчины подтвердили, что 10 июня ребёнок действительно шёл в противоположную сторону от родительской палатки.