Три бани горели в выходные в Нижнем Тагиле

С 10 по 12 июня в трех банях возник пожар.

Первое возгорание произошло 10 июня на улице Коммуны. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 23:29. На место происшествия выдвинулись 2 единицы техники и 8 пожарных.



В 23:51 пожар был потушен. Однако здание полностью сгорело, сообщает «Тагильский Рабочий».



11 июня в коллективном саду начался еще один пожар. Также горела частная баня. На следующий день, 12 июня, очередная баня горела на улице Компасной. Возгорания были оперативно потушены. В обоих случаях пострадало 2 кв.м потолка и стен.

По предварительным данным отдела надзорной деятельности Нижнего Тагила и ГГО возможной причиной упомянутых пожаров могло быть нарушение пожарной безопасности.